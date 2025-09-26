Sexta-feira com poucas nuvens na Madeira

Esta sexta-feira, o céu na Madeira, deverá apresentar-se com poucas nuvens.

De acordo com as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), é esperado vento fraco (inferior a 15 km/h).

As temperaturas mínimas deverão rondar os 19ºC, tanto na Madeira, como no Porto Santo. Enquanto as máximas serão de 25ºC e 26ºC, respectivamente.

Para o Funchal, o IPMA aponta céu em geral pouco nublado d vento fraco (inferior a 15 km/h).

No mar, conte, na costa Norte, com ondas de Norte/Noroeste com 1 a 1,5 metros. Na costa Sul são esperadas ondas de Sudoeste inferiores a 1 metro. A temperatura da água do mar rondará os 23ºC.