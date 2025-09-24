Calheta inaugura nova creche no Estreito

A Câmara Municipal da Calheta inaugurou uma nova creche da EB1/PE do Estreito da Calheta, num investimento superior a 213 mil euros. O espaço, já com a lotação esgotada, acolhe 12 bebés e vem dar resposta a uma necessidade antiga das famílias da freguesia e arredores.

A cerimónia coincidiu com o 32.º aniversário da escola e contou com a presença da Secretária Regional da Educação, Ciência e Tecnologia, Elsa Fernandes.

O presidente da autarquia, Carlos Teles, sublinhou a importância da obra para a comunidade. “Este investimento vem dar resposta a uma necessidade sentida há muito, permitindo às famílias do Estreito da Calheta e arredores terem um espaço de qualidade, seguro e preparado para acolher os seus filhos”, destacou.

A empreitada contemplou a ampliação de uma sala, a criação de um dormitório, arranjos em várias áreas do edifício e a cobertura de um espaço exterior.

O autarca aproveitou ainda para enaltecer o trabalho da comunidade escolar. “Quero deixar uma palavra de profundo reconhecimento a todos os docentes e funcionários desta escola. O vosso empenho e dedicação fazem a diferença todos os dias na vida das nossas crianças”, afirmou.

Com esta inauguração, a Calheta passa a contar com cinco creches, reforçando a rede de apoio às famílias e o compromisso da autarquia com a educação e o futuro das novas gerações.