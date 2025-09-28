Faleceu José Manuel Coelho, antigo deputado socialista da Ponta do Sol

Faleceu hoje José Manuel Coelho, antigo deputado do PS na Assembleia Legislativa da Madeira, que representava o concelho da Ponta do Sol. A informação foi avançada esta tarde pelo PS-Madeira numa nota em que manifesta o "seu mais profundo pesar".

Antigo deputado à Assembleia Legislativa da Madeira, José Manuel Coelho foi também vereador na Câmara Municipal da Ponta do Sol, à qual foi candidato pelo PS nas eleições autárquicas de 2005. "Acérrimo defensor dos valores da democracia, da liberdade e da justiça social, José Manuel Coelho revelou-se uma das figuras mais marcantes do Partido Socialista no concelho da Ponta do Sol, transpondo essa mesma postura para o palco parlamentar", lê-se no mesmo texto.

O presidente do PS-Madeira, Paulo Cafôfo, destaca a sua “forma séria de fazer política, por acreditar na mudança e lutar de forma abnegada, contra tudo e contra tantos, pela sua terra, a Ponta do Sol”.

O Partido Socialista endereça as mais sentidas condolências a todos os seus familiares, em particular ao filho Carlos Coelho, que é presidente da Assembleia Municipal da Ponta do Sol e da Concelhia do PS da Ponta do Sol.