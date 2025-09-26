Acidente na Calheta causou um ferido

Uma colisão entre dois carros, ocorrida ontem à noite na Calheta, na Estrada Regional 222, provocou um ferido.

O condutor, um homem na casa dos 30 anos, conseguiu sair do carro pelos próprios meios, mas como se queixava de dores na cervical foi assistido no local pelos Bombeiros Voluntários da Calheta.

Foi depois transportado para o Centro de Saúde da Calheta.