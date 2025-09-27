Homem encontrado baleado em Santo António

Um homem foi encontrado morto hoje na Freguesia de Santo António, num quadro que envolve uma arma de fogo.

Após uma primeira intervenção dos meios de socorro, infelizmente já não havia nada a fazer e, por isso, foi chamada a Polícia Judiciária.

De acordo com o que o DIÁRIO apurou, o cadáver tinha dois ferimentos de bala. O homem terá idade entre os 56 e os 62 anos.

No local, a Polícia Judiciária procura indícios, uma vez que não haverá testemunhas da situação, podendo ou não envolver terceiros e, também, apurar se a arma estava manifestada ou registada.

A família está em choque, tendo sido accionado o apoio psicológico do SESARAM.