Indivíduo atirou pedras para restaurante e acabou com festa de casamento no Funchal
Homem foi detido pela Polícia de Segurança Pública, mas já está em liberdade
Um indivíduo com cerca de 50 anos foi detido pela Polícia de Segurança Pública na noite de ontem, na Zona Velha do Funchal, após ter vandalizado um restaurante e ter acabado com uma festa de casamento que decorria naquele espaço.
O caso ocorreu na Rua Dom Carlos I, pelas 23 horas, tendo mobilizado para o local um forte contingente policial.
Segundo o DIÁRIO apurou, o homem não terá gostado da música alta e, como já havia acontecido anteriormente, atirou pedras para o restaurante, partindo um vidro e causando um prejuízo de cerca de oito mil euros. Por pouco não atingiu os convidados da festa.
Ao se aperceberem do que estava a acontecer, os convidados saíram à rua e tentaram travá-lo, mas o indivíduo ofereceu resistência e refugiou-se na casa onde reside, ao lado do restaurante.
A Brigada de Intervenção Rápida da Polícia de Segurança Pública foi chamada ao local e deteve o suspeito que seguiu no carro-patrulha até à Esquadra da PSP, onde foi identificado.
Contudo, segundo o dono do restaurante, o indivíduo já foi libertado, e esta manhã já voltou a atirar lixo para o estabelecimento.
“É um homem que já esteve preso duas vezes, não trabalha e já é conhecido por provocar vários distúrbios nesta zona. Nós temos licença para tudo, mas ele entende que ao sábado não podemos realizar eventos e há três anos que vem tentando destruir o nosso restaurante. Joga pedras, parte vidros e ao todo já temos um prejuízo de mais de 15 mil euros. Ele instalou-se ali, numa espécie de casa de madeira com plásticos e ninguém faz nada”, lamentou o proprietário do restaurante, pedindo mão pesada à Justiça nestes casos e uma maior fiscalização por parte da Polícia de Segurança Pública.
O lesado garante ainda que vários dos seus funcionários já foram agredidos por este indivíduo e ameaçados de morte e teme que a situação possa atingir outros contornos se ninguém tomar medidas.
