Jornais de sexta-feira com maior foco na política
Bom dia. Nesta sexta-feira, 19 de Setembro de 2025, os jornais nacionais apresentam uma ampla gama de temas em notícias, mas o que mais se destaca são as de política.
No semanário Expresso:
- "Ministra força transferência de médicos por despacho"
- "Sondagem: PS, PSD e Chega empatados em Sintra"
- "Governo afasta acordo prévio com Chega para Orçamento"
- "Mendes espera que Ventura tire votos ao almirante"
- "Lisboa. Moedas promete rastreio do cancro do cólon"
- "PS ofereceu vice-presidência da Câmara ao PCP"
- "Três mil desalojados enviados para pensões"
- "Traficantes usam fraquezas do Infarmed para exportar droga"
- "Marco Neves, o linguista estrela do TikTok"
- "Quem é Tommy, que agita o ódio na Net e nas ruas?"
- "Os avanços da ciência em busca da cura para a doença de Alzheimer"
- "Poder de compra dos pensionistas cresceu 10% numa década"
- "Os gestores mais populares nas redes"
- "Mourinho feliz de volta ao Benfica"
- "'Via laranja' na Ponte 25 de Abril"
- "Portugal ganha Euro40 milhões com aviões"
- "Suplemento sobre sustentabilidade"
No semanário Nascer do Sol:
- "'O MP pediu esta semana mais documentação ao PM'. Amadeu Guerra em entrevista a Felícia Cabrita"
- "Entrevista/Gigi. 'O Algarve é um paraíso de setembro a junho'"
- "Ó Elvas, ó Elvas, Amazon afinal não está à vista"
- "Gouveia e Melo defende reforma urgente nos fogos"
- "Elétricos: Carris muda tudo"
- "Mira Amaral. 'Não há licença para gastar'"
- "Iniciativa Liberal. Mariana Leitão não entusiasma o partido"
- "Nova SBE inclusiva. Universidade tem WC 'Todos os Géneros'"
- "Joana Vasconcelos. Obras vandalizadas em V.N. da Barquinha"
No Público:
- "Ministério Público quer saber origem das 1994 notas apreendidas a Escária"
- "Mourinho na Luz. 'A minha promessa é clara -- vou viver para o Benfica'"
- "Ordem disponível para flexibilizar rácios mínimos de médicos para manter urgências a funcionar"
- "Estrangeiros. Detenções em aeroportos já ultrapassam números de 2024"
- "Lisboa. Carlos Moedas faz do lixo a sua bandeira para a reeleição"
- "Estados Unidos. Queda de Jimmy Kimmel expõe guerra pela liberdade de expressão"
- "Cinema. Israel matou Fatma Hassouna, fotógrafa de Gaza. Este filme guardou-lhe a voz"
- "Autárquicas 2025. Como responder a ondas de calor ou cheias -- as lições a aprender com Tomar"
No Diário de Notícias:
- "Autárquicas. Leitão quer 4500 novas casas e travar Alojamento Local. Moedas promete 30 mil empregos e mais polícias"
- "Dança. 'Os Maias': abordagem contemporânea ao bailado narrativo para cativar o público"
- "José Mourinho promete 'viver para o Benfica' até 2027"
- "EUA. A guerra de Trump aos 'media' faz mais uma vítima"
- "Greve geral. França em protesto contra 'esta noite interminável do macronismo'"
- "Direito de resposta. 'Novos projetos de media enfrentam desafios de escala, rentabilidade e transparência'"
No Correio da Manhã:
- "Russo desaparece no centro de Lisboa"
- "Não gosta de Vladimir Putin. Acionada brigada de homicídios da PJ"
- "Sporting 4 - Kairat Almaty 1. Um leão devorador"
- "Rio Ave-FC Porto. Farioli elogia novo treinador do Benfica"
- "Benfica. Mourinho: 'Podemos e devemos ser campeões'"
- "ASAE. Apreendidos milhares de bonecos Labubu"
- "Viola empregada que cuidava dos filhos"
- "12 mil. Montenegro promete 'casas relâmpago'"
- "EUA. Humorista suspenso causa onda de revolta"
- "Saúde. Apagão no SNS atrasa receitas e exames"
No Jornal de Notícias:
- "Mulher perde guarda dos filhos por bater com raquete de padel"
- "Sporting 4 -- Kairat Almaty 1. Leão arranca a voar"
- "Benfica. Mourinho com salário superior a Schmidt. 'Nenhum dos outros gigantes me fez sentir mais honrado do que treinar este clube'"
- "Maia. Uma discussão sobre onde morar e como circular"
- "Habitação. Empréstimo europeu financia 12 mil casas"
- "Matosinhos. Jovens fazem da música arma contra o preconceito"
- "Porto. Ryanair passa a ter rotas para a Suécia e Polónia"
- "Casamento. Zambujo e filha de Tom Jobim trocam alianças"
No Negócios:
- "Notários querem isenção de IRS na venda de casas de heranças"
- "O mercado negro dos bens culturais é cada vez mais lucrativo"
- "Líder da Ryanair vê a IAG como 'melhor dono' de 100% da TAP"
- "Alemanha rouba a França trono na elite das bolsas europeias"
- "Chega tenta forçar um corte no IRC de grandes lucros"
- "Consultório. As suas finanças. Especial educação"
No Jornal Económico:
- "Número e sofisticação das ameaças crescem e obrigam empresas a esforço de atualização"
- "Special Report. Cibersegurança. Segurança digital também é uma questão cultural"
- "Mário Campolargo. 'Líderes têm o desafio de introduzir a IA de forma ética e responsável nas empresas'"
- "Jorge Silva Carvalho: Ambição regulatória ou miragem?"
- "Manual de preparação para a tempestade regulatória"
- "'Desinformação é o maior cancro na internet', António Gameiro Marques"
No A Bola:
- "José Mourinho. Apresentado ontem, destaca que 'ganhar é o ADN' das águias. 'Vou viver para o Benfica'"
- "Técnico regressa à Luz 'ainda com mais fome' e vê no plantel 'qualidade para ser campeão'"
- "'É o homem certo no momento certo'. Rui Costa"
- "Sporting 4 - Kairat 1. Goleada a abrir"
- "'Houve 15 minutos à Sporting na segunda parte'. Rui Borges"
- "Rio Ave - FC Porto. 'A história do clube é lutar contra tudo'. Francesco Farioli"
- "William Gomes volta aos convocados"
No O Jogo:
- "Benfica. José Mourinho garante que chega à Luz carregado de motivação. 'Sinto-me mais vivo do que nunca'. 'Volto ao dragão como treinador do rival, mas o respeito não vai mudar'"
- "Rui Costa. 'Houve imediata vontade do míster, estamos orgulhosos'"
- "Cláusula para sair no verão de 2026, mas com indemnização"
- "Sporting 4 - Kairat Almaty 1. A velha história do 'ketchup'. Trincão bisa, Alisson e Quenda também brilham na finalização"
- "Rio Ave - FC Porto. Nos arcos com flecha. Dragões com duro teste em Vila do Conde e em busca do sexto triunfo consecutivo"
- "[Farioli].'Mourinho é uma referência, mas só me interessa o que se passa aqui'"
- "William Gomes convocado, mas deve começar no banco"
- "Karamoh apresenta-se com ambição: 'Sou um lutador e detesto perder'"
- "Atletismo. Isaac Nader aponta ao título olímpico"
E no Record:
- "Sporting 4-1 Kairat. Trincaleão. Exibição agradável e golos bonitos"
- "Andebol. Sporting 41 - Kielce 37. Em grande na Champions"
- "Futebol feminino. Sporting 0 - Roma 2. Queda para a Europa Cup"
- "Rio Ave-FC Porto. 'Estamos prontos e queremos lutar', Farioli confiante"
- "Benfica. Mourinho declara paixão e começa logo a trabalhar: 'Vou viver para o Benfica'"
- "Rui Costa: 'Não é trunfo eleitoral'. Cláusula facilita rescisão no fim da época"