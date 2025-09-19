Jornais de sexta-feira com maior foco na política

Bom dia. Nesta sexta-feira, 19 de Setembro de 2025, os jornais nacionais apresentam uma ampla gama de temas em notícias, mas o que mais se destaca são as de política.

No semanário Expresso:

- "Ministra força transferência de médicos por despacho"

- "Sondagem: PS, PSD e Chega empatados em Sintra"

- "Governo afasta acordo prévio com Chega para Orçamento"

- "Mendes espera que Ventura tire votos ao almirante"

- "Lisboa. Moedas promete rastreio do cancro do cólon"

- "PS ofereceu vice-presidência da Câmara ao PCP"

- "Três mil desalojados enviados para pensões"

- "Traficantes usam fraquezas do Infarmed para exportar droga"

- "Marco Neves, o linguista estrela do TikTok"

- "Quem é Tommy, que agita o ódio na Net e nas ruas?"

- "Os avanços da ciência em busca da cura para a doença de Alzheimer"

- "Poder de compra dos pensionistas cresceu 10% numa década"

- "Os gestores mais populares nas redes"

- "Mourinho feliz de volta ao Benfica"

- "'Via laranja' na Ponte 25 de Abril"

- "Portugal ganha Euro40 milhões com aviões"

- "Suplemento sobre sustentabilidade"

No semanário Nascer do Sol:

- "'O MP pediu esta semana mais documentação ao PM'. Amadeu Guerra em entrevista a Felícia Cabrita"

- "Entrevista/Gigi. 'O Algarve é um paraíso de setembro a junho'"

- "Ó Elvas, ó Elvas, Amazon afinal não está à vista"

- "Gouveia e Melo defende reforma urgente nos fogos"

- "Elétricos: Carris muda tudo"

- "Mira Amaral. 'Não há licença para gastar'"

- "Iniciativa Liberal. Mariana Leitão não entusiasma o partido"

- "Nova SBE inclusiva. Universidade tem WC 'Todos os Géneros'"

- "Joana Vasconcelos. Obras vandalizadas em V.N. da Barquinha"

No Público:

- "Ministério Público quer saber origem das 1994 notas apreendidas a Escária"

- "Mourinho na Luz. 'A minha promessa é clara -- vou viver para o Benfica'"

- "Ordem disponível para flexibilizar rácios mínimos de médicos para manter urgências a funcionar"

- "Estrangeiros. Detenções em aeroportos já ultrapassam números de 2024"

- "Lisboa. Carlos Moedas faz do lixo a sua bandeira para a reeleição"

- "Estados Unidos. Queda de Jimmy Kimmel expõe guerra pela liberdade de expressão"

- "Cinema. Israel matou Fatma Hassouna, fotógrafa de Gaza. Este filme guardou-lhe a voz"

- "Autárquicas 2025. Como responder a ondas de calor ou cheias -- as lições a aprender com Tomar"

No Diário de Notícias:

- "Autárquicas. Leitão quer 4500 novas casas e travar Alojamento Local. Moedas promete 30 mil empregos e mais polícias"

- "Dança. 'Os Maias': abordagem contemporânea ao bailado narrativo para cativar o público"

- "José Mourinho promete 'viver para o Benfica' até 2027"

- "EUA. A guerra de Trump aos 'media' faz mais uma vítima"

- "Greve geral. França em protesto contra 'esta noite interminável do macronismo'"

- "Direito de resposta. 'Novos projetos de media enfrentam desafios de escala, rentabilidade e transparência'"

No Correio da Manhã:

- "Russo desaparece no centro de Lisboa"

- "Não gosta de Vladimir Putin. Acionada brigada de homicídios da PJ"

- "Sporting 4 - Kairat Almaty 1. Um leão devorador"

- "Rio Ave-FC Porto. Farioli elogia novo treinador do Benfica"

- "Benfica. Mourinho: 'Podemos e devemos ser campeões'"

- "ASAE. Apreendidos milhares de bonecos Labubu"

- "Viola empregada que cuidava dos filhos"

- "12 mil. Montenegro promete 'casas relâmpago'"

- "EUA. Humorista suspenso causa onda de revolta"

- "Saúde. Apagão no SNS atrasa receitas e exames"

No Jornal de Notícias:

- "Mulher perde guarda dos filhos por bater com raquete de padel"

- "Sporting 4 -- Kairat Almaty 1. Leão arranca a voar"

- "Benfica. Mourinho com salário superior a Schmidt. 'Nenhum dos outros gigantes me fez sentir mais honrado do que treinar este clube'"

- "Maia. Uma discussão sobre onde morar e como circular"

- "Habitação. Empréstimo europeu financia 12 mil casas"

- "Matosinhos. Jovens fazem da música arma contra o preconceito"

- "Porto. Ryanair passa a ter rotas para a Suécia e Polónia"

- "Casamento. Zambujo e filha de Tom Jobim trocam alianças"

No Negócios:

- "Notários querem isenção de IRS na venda de casas de heranças"

- "O mercado negro dos bens culturais é cada vez mais lucrativo"

- "Líder da Ryanair vê a IAG como 'melhor dono' de 100% da TAP"

- "Alemanha rouba a França trono na elite das bolsas europeias"

- "Chega tenta forçar um corte no IRC de grandes lucros"

- "Consultório. As suas finanças. Especial educação"

No Jornal Económico:

- "Número e sofisticação das ameaças crescem e obrigam empresas a esforço de atualização"

- "Special Report. Cibersegurança. Segurança digital também é uma questão cultural"

- "Mário Campolargo. 'Líderes têm o desafio de introduzir a IA de forma ética e responsável nas empresas'"

- "Jorge Silva Carvalho: Ambição regulatória ou miragem?"

- "Manual de preparação para a tempestade regulatória"

- "'Desinformação é o maior cancro na internet', António Gameiro Marques"

No A Bola:

- "José Mourinho. Apresentado ontem, destaca que 'ganhar é o ADN' das águias. 'Vou viver para o Benfica'"

- "Técnico regressa à Luz 'ainda com mais fome' e vê no plantel 'qualidade para ser campeão'"

- "'É o homem certo no momento certo'. Rui Costa"

- "Sporting 4 - Kairat 1. Goleada a abrir"

- "'Houve 15 minutos à Sporting na segunda parte'. Rui Borges"

- "Rio Ave - FC Porto. 'A história do clube é lutar contra tudo'. Francesco Farioli"

- "William Gomes volta aos convocados"

No O Jogo:

- "Benfica. José Mourinho garante que chega à Luz carregado de motivação. 'Sinto-me mais vivo do que nunca'. 'Volto ao dragão como treinador do rival, mas o respeito não vai mudar'"

- "Rui Costa. 'Houve imediata vontade do míster, estamos orgulhosos'"

- "Cláusula para sair no verão de 2026, mas com indemnização"

- "Sporting 4 - Kairat Almaty 1. A velha história do 'ketchup'. Trincão bisa, Alisson e Quenda também brilham na finalização"

- "Rio Ave - FC Porto. Nos arcos com flecha. Dragões com duro teste em Vila do Conde e em busca do sexto triunfo consecutivo"

- "[Farioli].'Mourinho é uma referência, mas só me interessa o que se passa aqui'"

- "William Gomes convocado, mas deve começar no banco"

- "Karamoh apresenta-se com ambição: 'Sou um lutador e detesto perder'"

- "Atletismo. Isaac Nader aponta ao título olímpico"

E no Record:

- "Sporting 4-1 Kairat. Trincaleão. Exibição agradável e golos bonitos"

- "Andebol. Sporting 41 - Kielce 37. Em grande na Champions"

- "Futebol feminino. Sporting 0 - Roma 2. Queda para a Europa Cup"

- "Rio Ave-FC Porto. 'Estamos prontos e queremos lutar', Farioli confiante"

- "Benfica. Mourinho declara paixão e começa logo a trabalhar: 'Vou viver para o Benfica'"

- "Rui Costa: 'Não é trunfo eleitoral'. Cláusula facilita rescisão no fim da época"