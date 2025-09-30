PS pretende aumentar a recolha selectiva e a reciclagem no Funchal

A candidatura do PS à Câmara Municipal do Funchal garantiu, hoje, que sob a sua liderança, a autarquia irá investir forte e regularmente na limpeza urbana e irá implementar medidas que incentivem a recolha selectiva de resíduos e a reciclagem.

Rui Caetano esteve, hoje, primeiro dia de campanha eleitoral, no bairro da Nazaré, em São Martinho, por forma a dar conta do problema da falta de limpeza regular em muitas zonas da cidade, com contentores a transbordar de lixo, maus cheiros e ruas sem lavagem adequada.

Com críticas ao executivo da coligação PSD/CDS por só perto das eleições ter iniciado operações pontuais, afirmou que "é preciso investir mais na limpeza da nossa cidade. A cidade está suja". Aliás, deu como exemplo uma limpeza do jardim do Campo da Barca, "abandonado há muito tempo", que apenas acontecer "porque no dia seguinte decorreria ali a apresentação da candidatura do PSD à Junta de Freguesia de Santa Maria Maior".

Nós, quando chegarmos à Câmara, vamos definir uma estratégia para a limpeza da cidade, com lavagem dos contentores públicos e das ruas com regularidade, para evitar os maus cheiros que temos em diversos pontos. Rui Caetano

O cabeça-de-lista considerou também urgente investir no aumento dos níveis de recolha selectiva e reciclagem, adiantando que, com o PS, além de uma maior aposta em ilhas ecológicas e na contratação de mais pessoal, haverá um investimento na aquisição de máquinas de recolha selectiva que atribuem uma compensação financeira em troca das embalagens ali depositadas. Trata-se, como explicou, de equipamentos que estão vocacionados mais para a recolha de embalagens não reutilizáveis, como pacotes de leite, de sumo, de vinho, latas e garrafas de plástico.

“É importante investir e incentivar as pessoas a colocarem o lixo nestas máquinas”, declarou, salientando, além dos ganhos ambientais, os benefícios económicos para as pessoas, já que depois poderão descontar esses valores em lojas sociais e de comércio tradicional do Funchal que queiram aderir ao projecto.

Por fim, Rui Caetano apontou o objectivo de continuar a investir, junto das escolas e dos centros comunitários, na sensibilização e consciencialização das pessoas para a importância da recolha selectiva, da separação dos resíduos e da redução do lixo, para que o Funchal seja uma cidade mais limpa.