Raquel Coelho pretende a criação de um Parque Marinho no Funchal

A candidata do PTP, Raquel Coelho, realizou uma iniciativa política para alertar para a necessidade de criação de um Parque Marinho no Funchal, que ficará entre a Pontinha e a Praia Formosa. O objectivo passa por "egenerar a vida marinha no mar no Funchal."

O PTP diz, em nota emitida, que é necessário criar uma área marinha protegida no Funchal para a preservação de determinadas espécies que estão em risco de extinção e "que essa é uma promessa antiga que vem sempre a ficar adiada".

"A continuar assim as gerações vindouras nem vão conhecer determinadas espécies como o bodião ou o badejo, porque a nossa costa no Funchal está completamente delapidada", disse Raquel Coelho.

"A vida marinha não é a mesma de 20 anos atrás e basta darmos um mergulho nas nossas praias para percebermos isso, só vemos caranguejos e ouriços, há que reverter essa situação", lamentou a candidata.