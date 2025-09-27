Trocar lixo por dinheiro é proposta do PS para incentivar a recolha selectiva e reciclagem

A candidatura do Partido Socialista (PS) à Câmara Municipal do Funchal (CMF) assumiu, hoje, que tem nas questões ambientais uma das suas prioridades, estabelecendo como objectivos "a redução da produção de lixo e o aumento da taxa de reutilização e reciclagem".

Para tal, Rui Caetano pretende apostar em "medidas que incentivem a população à adoção destas práticas", designadamente através da colocação de máquinas de recolha que dão dinheiro por cada embalagem depositada.

O candidato do PS à presidência da autarquia recorda, em comunicado, que "a Madeira tinha, em 2023, uma taxa de Preparação para reutilização e reciclagem de 23,8%, muito abaixo da média nacional, e uma taxa de recolha selectiva de 12,5%, assustadoramente longe da meta de 65% que a União Europeia impôs a Portugal para este ano de 2025".

De acordo com Rui Caetano, "o Governo Regional tem desvalorizado o fraco desempenho ambiental da Região em matéria de resíduos, por considerar que, na Madeira, o lixo é valorizado através de incineração", recordando que a Estação de Tratamento da Meia Serra atingiu o seu limite e não existem apoios disponíveis para uma nova linha de incineração.

Em contrapartida, o candidato socialista defende que "é possível e desejável aumentar as taxas de reutilização e reciclagem dos resíduos no Funchal, começando por promover a recolha selectiva dos resíduos, nomeadamente através de um sistema de depósito e incentivo que premeia os utilizadores com um valor monetário por cada embalagem depositada”.

O socialista explica que o projecto já foi testado em várias regiões do País "com resultados muito animadores". O objectivo, reforça, "é fomentar a reciclagem de embalagens não reutilizáveis, nomeadamente pacotes de leite, sumos, vinho ou natas, garrafas de plástico, vidro e latas de bebidas em troca de um benefício financeiro cujo valor dependerá do tipo de embalagem, acumulado em cartão que pode ser descontado em lojas sociais e de comércio tradicional do Funchal que queiram aderir ao projecto".