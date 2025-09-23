RB1 pretende governança autárquica "moderna e próxima das pessoas"

O movimento Ribeira Brava em Primeiro (RB1) assume um compromisso firme com uma gestão autárquica "transparente, eficiente e centrada nas pessoas". Marco Martins aponta a "descentralização e proximidade", "transparência e rigor", "modernização administrativa" e "participação e cidadania" como principais eixos.

Num comunicado enviado à imprensa, o candidato indica que, no âmbito da descentralização e proximidade, defende a "atribuição de meio milhão de euros anuais às Juntas de Freguesia, garantindo respostas rápidas e eficazes junto das populações". Além disso, o presidente da Câmara passará a deslocar-se semanalmente a cada freguesia para atendimento direto ao munícipe e a celebração do Dia do Concelho passará a ser descentralizada, envolvendo as quatro freguesias.

Pela transparência e rigor, haverá a "eliminação dos carros atribuídos aos eleitos, cortando privilégios e canalizando recursos para investimentos que beneficiem todos" e a "criação de uma Divisão de Manutenção e Requalificação de edifícios municipais e escolares, assegurando melhor gestão dos recursos públicos".

Além disso, no que diz respeito à modernização administrativa, defende a "continuação da aposta na digitalização e desburocratização dos serviços, para uma resposta mais rápida e eficaz às famílias e empresas; o reforço da formação contínua dos colaboradores municipais para melhor servir a população; e a expansão dos serviços on-line e simplificação de formulários para maior comodidade do cidadão".

Por fim, quer o reforço dos Orçamentos Participativos, permitindo que os cidadãos decidam diretamente sobre investimentos prioritários e o aumento dos postos de trabalho municipais necessários para garantir serviços públicos de qualidade.

"A boa governança é feita de proximidade, responsabilidade e seriedade na gestão dos recursos. O nosso compromisso é simples: colocar sempre a Ribeira Brava em Primeiro", indica Marco Martins.

