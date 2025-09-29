CDS pretende habitação acessível no concelho da Calheta

A candidatura do CDS às eleições autárquicas no concelho da Calheta pretende habitação acessível no concelho.

Segundo refere, através de uma nota de imprensa, os preços quer dos terrenos, quer das casas e apartamentos no concelho da Calheta têm atingido "valores que não estão ao alcance dos calhetenses, devido à procura de segundas residências por parte de não naturais do concelho", acrescentando que se por um lado a procura contribui para a riqueza, por outro lado, trava a "legítima aspiração de muitas famílias e casais jovens da Calheta de terem acesso a uma habitação condigna."

O CDS considera "urgente procurar um equilíbrio entre estas duas situações e dar aos calhetenses uma oportunidade para terem a sua casa".

O CDS propõe várias medidas e que "a Câmara e o Governo avancem com a construção de mais habitação pública, que concedam apoios às cooperativas que construam a custos controlados, com a cedência de terrenos para auto-construção, com a adaptação de edifícios públicos, sem uso, em habitações e com isenção do pagamento de taxas, licenças e IMI e IMT na aquisição ou construção da primeira habitação".

O CDS defende "uma Calheta para todos, mas em primeiro lugar para os calhetenses".