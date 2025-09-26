Candidato do PS pretende requalificar miradouro da foz da Ribeira da Janela

O candidato do Partido Socialista à Câmara Municipal do Porto Moniz assumiu, esta sexta-feira, o compromisso de requalificar o miradouro situado junto à foz da Ribeira da Janela, dotando aquele espaço de melhores condições para acolher os visitantes.

Olavo Câmara, citado em nota de imprensa, destaca as caraterísticas naturais que fazem daquele um local ímpar no concelho e na Região, o qual tem vindo nos últimos anos a ser alvo de uma crescente procura por parte dos turistas, que ali acorrem para observar a beleza dos ilhéus. Um cenário que, salienta, tem vindo a correr mundo como uma das imagens promocionais da costa norte e da ilha e que, como tal, merece ser valorizado.

“É importante criarmos boas condições para receber estas pessoas que todos os dias nos visitam”, vinca o socialista, apontando também o objetivo de requalificar toda a zona da foz da ribeira, realçando o importante passado histórico que este local teve na indústria da caça à baleia. Como evidencia o candidato, esta intervenção irá não só dignificar todo aquele espaço, como também potenciar novas oportunidades de promoção e investimento naquela freguesia

Na ocasião, Olavo Câmara manifestou outra preocupação, nomeadamente a necessidade de defender a floresta do Fanal, reivindicação que parte não apenas da população do concelho do Porto Moniz, mas de toda a Região.