JPP pretende "esbater estigmas" com iniciativa 'Tenho orgulho no meu bairro'

A candidata do JPP à Câmara Municipal do Funchal acaba propor a iniciativa 'Tenho orgulho no meu bairro', uma forma de "esbater estigmas" em relação aos moradores destes núcleos habitacionais, expressar a dignidade com que devem ser tratados e desenvolver uma atitude cívica de responsabilidade, convidando “os funchalenses que residem nos bairros sociais do concelho a cuidarem dos seus espaços”.

Numa visita ao Bairro de Santa Maria, Fátima Aveiro afirmou que esse é "um exemplo concreto da incompetência e inércia da actual gestão PSD/CDS para com os bairros que estão sob a sua tutela". "A habitação social no Funchal tem vindo a degradar-se por falta de obras de reparação e manutenção, e esta situação acontece quando os mesmos partidos que governam a Câmara e a Região andam há três anos a falar de recordes no PIB e na receita fiscal, sendo difícil entender que havendo tanto dinheiro os problemas continuem a arrastar-se por vários anos. Não entendemos esta falta de critério e de prioridades", assume.

A cabeça-de-lista do JPP afirma saber que “se torna complicado” pedir aos moradores que “tenham orgulho no seu bairro” quando há infiltrações de água, elevadores que não funcionam, casas fechadas há anos à espera de obras, como existe no Bairro Santa Maria. “Agora, em cima de eleições, voltam a falar deste bairro e das obras prometidas que nunca realizaram”, refere.

“Tenho consciência de que sem resolver primeiramente os problemas das pessoas, ajudar a realizar as obras de que precisam e melhorar as condições de habitabilidade, se a Câmara não for ágil a responder e a primeira a dar o exemplo de compromisso e responsabilidade, naturalmente que os moradores não estarão disponíveis para colaborar ou mudar comportamentos", assume Fátima Aveiro.

A candidata reconhece que a próxima gestão autárquica, que espera seja da responsabilidade do JPP, tem de ter um plano para “intervir urgentemente nos bairros e atender às muitas queixas que tenho ouvido”. Depois disso, acredita que será possível mobilizar os moradores em torno da ideia 'Tenho orgulho no meu bairro', que aponta como um projecto que, no futuro, poderá evoluir para um momento de reconhecimento público do trabalho realizado pelos moradores de um determinado bairro.

“Temos bairros sociais que já foram premiados”, lembrou Fátima. “Acredito que podemos recuperar o que nos distinguiu porque há vantagens em viver num bairro social, há serviços, supermercados, lojas, espaços públicos, o problema é a falta de um plano de intervenção para manter qualidade e dignidade, isso não tem existido com esta Câmara PSD/CDS", atira.

O desafio da candidata do JPP é para que os moradores se dediquem a cuidar das zonas situadas à entrada dos prédios, organizarem-se para cuidar dos jardins e espaços públicos. “Esta ligação à natureza torna-nos pessoas melhores”, terminou Fátima Aveiro.