'Illuzion' celebra amanhã três anos no Jin Garden

As festas 'Illuzion' celebram, este sábado, o seu 3.º aniversário no Jin Garden, um dos espaços mais icónicos do Funchal.

Este evento, que nos últimos anos conquistou público e estatuto de referência no panorama da música electrónica da ilha, apresenta um cartaz pensado ao detalhe.

Katwerk, DJ e produtora que tem vindo a afirmar-se como um dos grandes nomes emergentes da electrónica em Portugal, assume o papel de cabeça de cartaz. Com o seu estilo dinâmico e cativante promete ser um dos pontos altos da noite.

A acompanhá-la estarão artistas locais já bem conhecidos do público madeirense: Steve Lui, Zen e DÉA, cada um com a sua assinatura musical, garantindo uma viagem sonora diversificada e intensa.

A festa contará ainda com uma performance ao vivo de Mahdi, nómada digital a residir na Madeira que trará uma energia distinta e criativa ao evento, acrescentando um toque de surpresa à celebração.

Juntos, estes cinco artistas prometem manter a pista de dança em efervescência até às duas da manhã, num alinhamento pensado para não deixar ninguém indiferente.

"Estamos muito entusiasmados em celebrar 3 anos de ‘Illuzion’ num espaço onde sempre quisemos organizar um evento: o Jardim do Jin Garden", afirmam os organizadores João Salgueiro e Steve Lui. "Este marco representa aquilo que é a essência da ‘Illuzion’: criar experiências únicas, intensas e memoráveis. Como diz o nosso slogan: ‘It’s not an Illuzion, it’s a therapy’ (Não é uma ilusão, é uma terapia).

Mas desengane-se quem pensa que esta experiência esgota-se na música. O evento contará com decoração especial, animação e até um espaço de tatuagens, a cargo da artista ‘Tash.doodles’, que promete surpreender com o seu traço característico. Já os elementos visuais estarão sob a direcção de Deep Visions, reconhecido pela sua capacidade de transformar ambientes com projecções e cenários imersivos.

Para comprar os bilhetes e obter mais informações, os interessados devem consultar o instagram oficial da 'Illuzion'.