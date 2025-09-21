 DNOTICIAS.PT
Viagens de amanhã do Lobo Marinho não serão afectadas

Carlos Perdigão Santos, administrador da Porto Santo Line, informou o DIÁRIO que as viagens previstas para esta segunda-feira, 22 de Setembro, não serão afectadas. 

Tal como já noticiado, o navio teve dificuldades a atracar, esta tarde, na Pontinha, devido ao vento forte. Estava previsto vento de 20 nós, contudo ao chegar ao Funchal, o comandante do 'Lobo Marinho' apanhou vento de 34 nós, o que dificultou as tentativas de acostagem. 

Rebocador accionado para auxiliar na atracação do Lobo Marinho

Navio sofreu apenas danos na tinta após tentar atracar, devido ao vento forte

Andreia Correia , 21 Setembro 2025 - 17:04

O navio encontra-se, neste momento, atracado no Cais 6, onde alguns passageiros estão a proceder ao desembarque, contudo as viaturas irão continuar no interior do barco até que seja rebocado até à Pontinha. 

