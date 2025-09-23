Mostra 'Imagens e Memória do Concelho do Porto Moniz' abre amanhã ao público

A Secretaria Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, através da Direcção Regional dos Arquivos, das Bibliotecas e do Livro/ Centro de Estudos de História do Atlântico – Alberto Vieira, abre ao público a exposição 'Imagens e Memória do Concelho do Porto Moniz' esta quarta-feira, 24 de Setembro, pelas 16h30, no Salão Paroquial do Seixal. O tutelar da pasta da Cultura, Eduardo Jesus, marca presença no evento.

A exposição, a nona no âmbito do projeto 'Imagens e Memória dos Concelhos da Madeira', pretende mostrar realidades do espaço concelhio do Porto Moniz com imagens datadas da segunda metade de Oitocentos até à década de 1970 e que advêm de vários fundos documentais em depósito no Arquivo e Biblioteca da Madeira (ABM), alguns pertencentes ao acervo do Museu de Fotografia da Madeira – Atelier Vicente’s (MFM-AV).

A exposição é coordenada por Filipe dos Santos, com a colaboração com Dinis Gouveia Pacheco. A iniciativa tem ainda os seguintes intervenientes: legendas – Alda Pereira, Ana Men, Lícia Guerra, Manuela Marques, Paula Silva, Tânia de Jesus e Zélia Fernandes Dantas; grafismo – Leonardo Vasconcelos e Ana Aguiar; e montagem – Dalila Góis e Rute Rodrigues.

O secretário Regional de Turismo, Ambiente e Cultura, Eduardo Jesus, destaca que o projecto composto por exposições e catálogos, representa “um autêntico arquivo da memória dos municípios madeirenses, guardando narrativas que nos identificam como comunidade”.

Segundo Eduardo Jesus, a acção “proporciona uma oportunidade única de recuar no tempo, revisitando as localidades noutras fases da sua história e percebendo de forma evidente a transformação e o progresso que moldaram a Região ao longo dos anos”.

A mostra ficará patente ao público até o final do corrente ano de 2025.