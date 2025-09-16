Raimundo Ramos com desconto no frigorífico dos seus sonhos

Com uma capacidade total de 514 litros, este frigorífico americano da Meireles é uma oportunidade para famílias numerosas ou para quem precisa de espaço extra na hora de armazenar alimentos e bebidas.

São 337 litros para o frigorífico e 177 litros para o congelador, com uma organização que o permite ajustar às suas necessidades.

As dimensões estão fixadas em 1,78 metros de altura, 91 centímetros de largura e 64 centímetros de profundidade, e tornam este modelo numa escolha prática e que encaixa perfeitamente na cozinha dos seus sonhos.

Também é tempo de dizer adeus à acumulação de gelo graças ao sistema ‘Total No Frost’, que mantém os alimentos frescos por muito mais tempo e sem acumulações desagradáveis de gelo.

Visite a Raimundo Ramos e leve para casa o frigorífico americano Meireles MFS602X. O modelo está com um desconto de mais de 100 euros, ficando por apenas 901,52€ (IVA incluído).

*A Raimundo Ramos tem, ao seu dispor, um serviço de transporte sem custos acrescidos.

