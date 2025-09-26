A notícia que faz a manchete do seu DIÁRIO esta sexta-feira dá conta de que um ano com três eleições limpa os cofres dos partidos. As forças partidárias prevêem gastar cerca de 1 milhão e cem mil euros nas Autárquicas. O PSD lidera nas despesas e o PS apresenta o segundo maior valor. O JPP investe mais em Santa Cruz do que no Funchal, enquanto o Chega se concentra na capital madeirense.

A elasticidade do destino depende da capacidade de adaptação. Essa é outra das notícias em destaque nestas páginas. Na XVII Conferência Anual de Turismo, os especialistas alertaram ontem que o crescimento do turismo na Região exige regulação, planeamento e inovação para evitar a saturação e preservar a qualidade de vida dos madeirenses.

Nas chamadas de capa, temos referimos que peritos defendem trabalho conjunto contra contaminantes alimentares.

“Há ainda alguma dificuldade em diagnosticar a demência em fases mais iniciais”, observa a presidente da Alzheimer Madeira, Isabel Fragoeiro, para quem é importante sensibilizar para lidar com a demência. Nesta edição, leia a entrevista concedida do DIÁRIO.

Por fim, saiba que a CNE dá razão a três queixas contra a CMF.

