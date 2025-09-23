Suspeitos de sequestro agravado e ofensas à integridade física continuam a ser ouvidos amanhã

Os suspeitos indiciados pelos crimes de sequestro agravado, ofensas à integridade física qualificada, gravações e fotografias ilícitas e ameaça agravada, ocorridos no passado dia 17 de Setembro no Funchal, vão continuar a ser ouvidos, esta quarta-feira, 24 de Setembro, em primeiro interrogatório, no Tribunal Judicial da Comarca da Madeira.

O primeiro interrogatório judicial começou esta terça-feira, contudo foi suspenso e prossegue amanhã. Após todos os suspeitos serem ouvidos ficarão a conhecer as medidas de coacção.

Tal como já noticiado anteriormente, em causa estão três indivíduos, com 19, 22 e 29 anos de idade, detidos no passado domingo . A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Madeira, já havia detido uma mulher e um homem de 24 e 29 anos, na madrugada de 18 para 19 de Setembro.

O homem e a mulher foram ouvidos em primeiro interrogatório judicial, tendo ambos ficado em prisão preventiva.

"Os crimes foram praticados na manhã da referida data, tendo cinco suspeitos emboscado a vítima, um homem de 25 anos. Foi abordado à porta de casa, após ter sido aliciado pela suspeita do sexo feminino, convencendo-o a sair de casa e levado à força, numa viatura", explica a nota enviada.

"A vítima esteve sequestrada durante cerca de três horas, período em que foi constantemente agredida com socos, cotoveladas, com uma barra de ferro e com um taco de basebol, vindo a ser abandonada, completamente despida, despojada de todos os seus pertences, num local ermo, numa zona de floresta, na zona de São Roque do Faial", acrescenta ainda.

"Motivos fúteis e ciúmes terão estado na origem desta associação criminosa", referia a nota enviada pela PJ à comunicação social.