Rede sísmica nacional registou novo sismo ao largo da Madeira

A rede sísmica nacional do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) registou na madrugada desta quinta-feira, 25 de Setembro, um sismo de magnitude 1.4 na escala de Richter, com epicentro localizado a sudeste do arquipélago da Madeira.

De acordo com a informação disponibilizada pelo IPMA, o abalo ocorreu às 04h18 (hora UTC), a uma profundidade de 10 quilómetros no Oceano Atlântico, não tendo sido sentido em terra.

O registo surge menos de 24 horas após outro sismo na Região. Pelas 22h19 (UTC) de ontem, foi registado um sismo de magnitude 4.0, com epicentro a Este-Nordeste das Desertas e a 10 quilómetros de profundidade. O abalo foi sentido em terra, tanto na ilha da Madeira, quanto na ilha do Porto Santo, mas sem causar danos.