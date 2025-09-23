Suspeito de violar mulher no Caniçal será ouvido amanhã

O indivíduo suspeito de violar uma mulher, no final da noite de domingo, no sítio da Banda de Além, no Caniçal, será presente esta quarta-feira, 24 de Setembro, a primeiro interrogatório judicial no Tribunal da Comarca da Madeira, onde deverá conhecer as medidas de coacção aplicadas.

Segundo avançou, ontem, a Antena 1 o crime terá ocorrido no sítio da Banda de Além, no Caniçal. A vítima, de 48 anos, foi transportada para o Hospital Dr. Nélio Mendonça pelos bombeiros locais.