Cinco detidos por sequestro agravado e ofensas à integridade física

Tal como o DIÁRIO avançou na edição deste domingo, a Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal da Madeira, informa em nota enviada que deteve na madrugada de 18 para 19 de Setembro, uma mulher e um homem de 24 e 29 anos, fortemente indiciados pelos crimes de sequestro agravado, ofensas à integridade física qualificada, gravações e fotografias ilícitas e ameaça agravada, ocorridos no passado dia 17 de setembro no Funchal, Madeira.

A detenção ocorreu na sequência da emissão de mandados de detenção fora de flagrante, emitidos pela Polícia Judiciária (PJ), no decurso da realização imediata de diligências de investigação face à gravidade dos factos em causa.

"Os crimes foram praticados na manhã da referida data, tendo cinco suspeitos emboscado a vítima, um homem de 25 anos. Foi abordado à porta de casa, após ter sido aliciado pela suspeita do sexo feminino, convencendo-o a sair de casa e levado à força, numa viatura", explica a nota enviada.

"A vítima esteve sequestrada durante cerca de três horas, período em que foi constantemente agredida com socos, cotoveladas, com uma barra de ferro e com um taco de basebol, vindo a ser abandonada, completamente despida, despojada de todos os seus pertences, num local ermo, numa zona de floresta, na zona de São Roque do Faial", acrescenta ainda.

Sob ameaça, "foi obrigada a admitir ter sido o autor de uma violação que não cometera, enquanto era filmada, para eventualmente publicação nas redes sociais. Foi, ainda, ameaçada de morte, caso denunciasse os factos à polícia".

Como noticiado, presentes a tribunal, os dois detidos foram, ontem, sujeitos a primeiro interrogatório judicial, tendo ambos ficado em prisão preventiva.

Na continuação das diligências de investigação realizadas hoje, pela PJ, foram detidos os restantes suspeitos, tendo sido emitidos pela PJ, mais três mandados de detenção, fora de flagrante delito. Tratam-se de mais três suspeitos, com 19, 22 e 29 anos de idade.

Dois dos detidos têm ficha policial, por tráfico de estupefacientes, tendo um deles cumprido já pena de prisão.

"Motivos fúteis e ciúmes terão estado na origem desta associação criminosa", lê-se ainda.

Os três detidos serão presentes amanhã a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medida de coação.