Rebocador accionado para auxiliar na atracação do Lobo Marinho

As condições meteorológicas adversas obrigaram a que fosse necessário accionar um rebocador para auxiliar na atracação do navio Lobo Marinho no Porto do Funchal.

Ao DIÁRIO, Carlos Perdigão Santos, administrador da Porto Santo Line, explica que o navio sofreu apenas danos na tinta após tentar atracar no Porto do Funchal, tendo sido desviado para o cais de São Lázaro.

Inicialmente estava previsto vento de 20 nós, contudo ao chegar ao Funchal, o comandante do navio apanhou vento de 34 nós, o que dificultou as tentativas de atracação.

Os passageiros do 'Lobo Marinho' foram informados que devido ao vento seria necessário accionar o reboque para o cais de desembarque.

Os passageiros do navio, que se encontra atracado no Cais 6, em zona segura, foram entretanto informados que poderiam desembarcar naquele local, contudo, os veículos não poderiam sair.

Segundo o que foi possível aferir, será necessário mais um rebocador para tentar auxiliar o navio a atracar na Pontinha.

A situação despertou a curiosidade de muitas pessoas que estão a acompanhar no local as manobras do navio.

No local está a presidente da Administração dos Portos da Região Autónoma da Madeira (APRAM) e o administrador da Porto Santo Line.