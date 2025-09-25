CDU diz que política de habitação do Funchal assenta "em falsas promessas" e "propaganda enganosa"

Foi no Bairro da Quinta das Freiras que a candidatura da CDU à Câmara Municipal do Funchal apontou o dedo à política de habitação seguida, nos últimos anos, no Funchal.

Ricardo Lume deu, assim, continuidade ao "roteiro das falsas promessas", denunciando projectos "que nunca saíram do papel".

"Numa altura em que as dificuldades no acesso à habitação aumentam de forma dramática, podemos afirmar que a Câmara Municipal do Funchal tem demolido e encerrado mais habitação pública do que construído", aponta do candidato. E concretiza: "o PSD/CDS, quando regressaram à Câmara em 2021, tinham já em andamento projectos para a construção de 175 habitações públicas, mas em quatro anos apenas conseguiram concretizar 33 casas. Uma taxa de execução vergonhosa de apenas 18%! Pior do que isso: demoliram bairros inteiros e fecharam habitações públicas a blocos de cimento, que eram responsabilidade directa da CMF", podemos ler na nota remetida à comunicação social.

E exemplifica com o Bairro da Quinta das Freiras, em Santo António. "Demolido em 2021, foi prometido em 2023 um projecto para a construção de 71 habitações sociais. Dois anos depois, não há um único tijolo colocado, apenas promessas vãs e terrenos abandonados", refere, dizendo que o mesmo se passa na Penha de França, na freguesia do Imaculado Coração de Maria, bem como "em tantos outros locais do Funchal".

Ricardo Lume sublinhou que esta situação é o reflexo de uma "política deliberada, assente em falsas promessas, propaganda enganosa e irresponsabilidade política".

O direito à habitação está a ser violentamente posto em causa pela inércia, pela incompetência e pela total falta de vontade de quem governa. Em vez de darem prioridade às necessidades urgentes da população, os executivos PSD/CDS optaram por favorecer os interesses dos especuladores imobiliários. Isto é um escândalo político e social. Ricardo Lume, candidato da CDU à Câmara Municipal do Funchal

Perante este cenário, o candidato da CDU promete "firmeza, determinação e coragem" na luta por "uma política habitacional justa, transparente e eficaz, que garanta o direito constitucional a uma habitação digna para todas as famílias funchalenses".