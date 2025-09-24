CDU diz que a população do sítio das Ladeiras reivindica uma via de acesso rodoviário

A CDU esteve esta quarta-feira nas zonas altas de São Gonçalo para dar continuidade ao roteiro das "falsas promessas e das mentiras eleitorais", começa por referir em nota enviada.. No decurso da iniciativa, o candidato da CDU à Câmara Municipal do Funchal, Ricardo Lume, mencionou que "a população do sítio das Ladeiras nas zonas altas de São Gonçalo reivindica há décadas uma via de acesso rodoviário capaz de responder às necessidades de quem aqui vive."

Explica que com o apoio da CDU foram dinamizados abaixo-assinados e realizadas reuniões públicas na CMF. "Em 2023, em pré-campanha eleitoral para as Regionais, o vereador do PSD responsável pelas obras públicas deslocou-se ao local para garantir que a obra iria avançar. Foi tudo mentira. Até hoje, continua tudo na mesma", disse.

Ricardo Lume sublinhou que "este caso mostra como os eleitores não podem confiar nas falsas promessas do PSD e do CDS nem nas de outros partidos que já governaram a CMF. Agora, em 2025, nas eleições autárquicas, voltamos a assistir ao mesmo espetáculo de promessas vazias. Há quem prometa um supermercado, quem invente uma Polícia Municipal sem ter competência para isso, quem anuncie um metro de superfície, um complexo desportivo em terrenos militares, ou quem repita as mesmas promessas de há mais de 20 anos sem nunca as concretizar. Isto não passa de propaganda enganosa e de um verdadeiro 'conto do vigário' político".

A CDU diz que reafirma o seu "compromisso de sempre: não prometer o que não pode cumprir, mas estar ao lado do povo do Funchal na defesa dos seus direitos. Se a população do Funchal, com o seu voto, der mais força à CDU e eleger vereadores e mais deputados municipais, será possível combater a política das falsas promessas e devolver o Funchal à sua população. Só com mais CDU haverá uma política séria, transparente e voltada para as necessidades reais das pessoas."