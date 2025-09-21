CDU diz que "PSD e CDS voltaram a enganar a população de São Martinho"

A CDU rumou, hoje, até São Martinho, onde acusou PSD e CDS de voltarem a enganar a população local com "falsas promessas". A candidatura à Câmara Municipal do Funchal evocou as promessas relativas ao alargamento da Travessa do Pico da Igreja, que continuam por concretizar.

Ricardo Lume afirma que, "graças à luta persistente da população, foi possível garantir a inscrição de uma verba de 650 mil euros no orçamento da Câmara para a concretização da tão reivindicada obra". Contudo, apesar de anunciado, em 2023, que, no primeiro semestre de 2024, seria lançado o concurso para dar início à obra, a mesma não foi feita.

O cabeça-de-lista recorda as palavras de Pedro Calado, que na época era presidente da autarquia, que disse que "o alargamento da Travessa do Pico da Igreja é uma obra importante que irá servir não só a população ali residente, como também permitirá desafogar o trânsito do centro da freguesia, uma vez que passa a ter ligação à Avenida do Amparo".

Com tais declarações, a população acreditou que o alargamento da Travessa do Pico da Igreja seria uma realidade em breve. No entanto, a verdade é que mais uma vez o PSD enganou os funchalenses: promessas houve, obra feita não. Ricardo Lume

O candidato considera que este é "mais um exemplo da forma de atuar do PSD e também de outros partidos que já governaram a Câmara Municipal do Funchal". "Esta realidade demonstra que, mesmo quando existe verba inscrita no orçamento e até quando se anuncia publicamente o início de uma obra, a população não pode baixar os braços até ver concretizada a sua justa aspiração. Como diz o ditado popular, ‘até ao lavar dos cestos é vindima’. A população pode sempre contar com a CDU em todas as etapas da luta", afiançou.

A CDU defende que "os funchalenses não podem continuar a ser enganados por sucessivos executivos municipais" e reafirma que "continuará na linha da frente, na defesa dos interesses da população e na denúncia firme e consequente das falsas promessas e mentiras eleitorais".