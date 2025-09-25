PS-Madeira apela aos funchalenses para não se deixarem "enganar pelas falsas promessas do PSD"

O candidato do PS à Câmara Municipal do Funchal, Rui Caetano, voltou esta quinta-feira a apelar aos funchalenses para que não se deixem enganar pelas falsas promessas do PSD, alertando que Miguel Albuquerque pretende "colocar um delegado do Governo" na autarquia para poder continuar a fazer o que quer.

Em conferência de imprensa realizada em frente à Câmara Municipal do Funchal, Rui Caetano denunciou esta estratégia que tem como objectivo fazer com que "não haja reivindicações, nem regras que venham pôr em causa aquilo que Miguel Albuquerque e o Governo querem fazer e têm feito ao longo destes anos todos".

O candidato socialista sublinhou que o PS não pretende ter um representante do executivo regional na autarquia. "Nós não queremos um delegado do Governo na Câmara. Nós vamos ter um presidente que vai defender os funchalenses e a nossa cidade e que vai planeá-la a médio e a longo prazo", afirmou, vincando que, com o PS, "os funchalenses estarão sempre em primeiro lugar".

Rui Caetano alertou para as falsas promessas e a propaganda que a candidatura do PSD está a fazer, comparando-a com a estratégia adotada por Pedro Calado há quatro anos, e constatou que a cidade está muito pior após a governação social-democrata.

O candidato criticou a eficiência da actual Câmara Municipal em cobrar impostos aos munícipes. "Esta Câmara Municipal tem sido eficiente em ir aos bolsos dos funchalenses buscar impostos. Só em 2024, foram buscar 53 milhões de euros de impostos, aumentaram em 43% as taxas e as taxinhas, foram buscar mais de 13 milhões de euros de taxa turística e, este ano, têm um orçamento de 150 milhões de euros", adiantou, desafiando os funchalenses a analisarem se a cidade e a sua qualidade de vida estão melhores.

Apesar dos "milhões e milhões de euros" que o actual executivo "foi buscar aos bolsos dos funchalenses", Rui Caetano sublinhou que não foram resolvidos problemas estruturais como o trânsito, a falta de estacionamentos, a falta de habitação e a questão do Alojamento Local.

O candidato socialista garantiu que, assim que chegar à autarquia, irá executar as cerca de 170 habitações que "estão fechadas dentro de uma gaveta da Câmara" há quatro anos, cujos projectos o anterior executivo liderado pelo PS já havia deixado preparados e com financiamento garantido.

No que se refere à mobilidade, Rui Caetano anunciou a intenção de criar regras para conter a entrada de viaturas de rent-a-car em determinadas zonas do centro em certas horas do dia.

Posição sobre o Alojamento Local

Relativamente ao Alojamento Local, o candidato do PS considerou que se trata de "um negócio legítimo, mas a qualidade de vida dos funchalenses é mais importante", asseverando: "Nós vamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance e o que a lei permitir para impedir que os alojamentos locais tomem conta da qualidade de vida dos funchalenses".