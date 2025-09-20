CDU diz que Via Pedonal entre Santo António e São Martinho foi uma promessa que não passou do papel

A CDU esteve hoje na freguesia de Santo António para prosseguir com "o roteiro das falsas promessas e das mentiras eleitorais". Desta vez, o partido visitou um projecto que diz ser "tão especial que conseguiu um feito raro: ser prometido tanto pelo PS como pelo PSD".

Em nota emitida à imprensa, o candidato da CDU à Câmara Municipal do Funchal, Ricardo Lume, deixou o alerta: “As falsas promessas e as mentiras eleitorais às vezes são disputadas como se fosse um campeonato: ganha quem promete mais e cumpre menos. A Via Pedonal entre Santo António e São Martinho é um desses casos onde PS e PSD rivalizaram para ver quem enganava melhor a população".

E prosseguiu: "Em 2014, a Câmara Municipal do Funchal, presidida por Paulo Cafôfo (PS), inaugurou com pompa e circunstância duas placas. Uma junto ao Centro de Saúde de Santo António e outra junto ao Centro Cívico de São Martinho. Ficava assim 'inaugurado' o Percurso Pedonal Fitness. Ficava prometida a intervenção no Caminho Dr. Barreto e no Caminho da Ponte para garantir mais segurança aos utilizadores. Uma promessa tão saudável que morreu antes de começar".

"Não querendo ficar atrás, em 2017 o PSD decidiu inovar: não só prometeu o percurso pedonal já prometido pelo PS, como também acrescentou uma ciclovia em Santo António. E, já embalado, prometeu ainda percurso pedonal e ciclovia em São Gonçalo. A criatividade eleitoral não tem limites, só não tem é obra feita", acrescenta.

De 2017 até 2025, a Câmara já foi governada pelo PS e pelo PSD. Resultado? As promessas continuam firmes e robustas… guardadas na gaveta" Ricardo Lume

Ricardo Lume sublinhou que "este é mais um exemplo da arte de prometer e não cumprir".

"A política, para PS e PSD, virou uma encenação: montam-se placas, organizam-se anúncios, fazem-se promessas até sobre matérias que nem sequer são competência da autarquia. Mas obra feita? Zero. É propaganda sem ação, e a população é enganada eleição após eleição", sustentou.

A CDU reafirma que "continuará a denunciar, com firmeza e sem papas na língua, as falsas promessas e as manobras eleitorais de quem trata os funchalenses como figurantes de um teatro político mal ensaiado".