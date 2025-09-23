CDU acusa CMF de fazer "propaganda enganosa" com a política habitacional

A candidatura da CDU à Câmara Municipal do Funchal acusou esta terça-feira, 23 de Setembro, o actual executivo de "fraude" na política habitacional.

Segundo o candidato da CDU à Câmara Municipal do Funchal, Ricardo Lume, em causa está a "propaganda enganosa" dos apoios habitacionais: "Criaram programas que se dizem de apoio à habitação, mas que deixam de fora a grande maioria das famílias que precisam. É publicidade enganosa: como nas televendas, anunciam soluções, mas quando se olha de perto percebe-se que não funcionam."

Ricardo Lume dá o exemplo do Subsídio Municipal ao Arrendamento criado pelo executivo do PSD/CDS, "que apoia famílias com rendas entre 150 e 900 euros". O candidato considera que a medida é inviável, tendo em conta o custo do arrendamento na actualidade: “É como procurar uma agulha num palheiro. Quem hoje procura casa no mercado de arrendamento fica, à partida, excluído deste apoio".

Hoje, centenas de agregados familiares enfrentam ações de despejo, mesmo tendo cumprido com os contratos de arrendamento. Há poucos anos, ainda era possível arrendar um T1 ou T2 entre 500€ e 700€. Hoje, um T1 ultrapassa os 900€ e um T2 chega facilmente aos 1500€. Com salários baixos, custo de vida em alta e cauções que ultrapassam os 3.000€, a habitação condigna tornou-se inacessível para milhares de funchalenses. Ricardo Lume

Para o candidato da CDU, o PSD e o CDS "não querem resolver os problemas de acesso à habitação com os meios da CMF", acusando os partidos de fazerem "propaganda para fingir que estão a agir".