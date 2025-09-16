Habitação com rigor e políticas de fixação da população

O candidato do Partido Socialista (PS) à presidência da Câmara Municipal de Porto Moniz, Olavo Câmara, destacou a importância de criar condições para fixar a população no concelho, através de políticas sociais, habitação acessível e estímulo ao investimento.

“As pessoas ficam em Porto Moniz porque têm condições, porque há creches gratuitas, mas também porque há emprego, investimento e apoio às empresas. É isso que temos de estimular”, afirmou durante o debate autárquico.

Olavo Câmara sublinhou que é preciso ser sério nas propostas de habitação. “Não se pode prometer casas para todos sem dizer quantas, onde e com que dinheiro. Temos de apresentar soluções exequíveis e responsáveis”, defendeu criticando e desconfiando da generosidade política dos social-democratas.

O socialista frisou ainda que a fixação da população depende de uma estratégia integrada. “Temos de abrir o território de forma equilibrada, sem perder a nossa natureza e paisagem, mas permitindo novos projetos habitacionais, agrícolas e empresariais. Só assim haverá mais habitação, mais trabalho e mais oportunidades para as pessoas”, acrescentou.

O candidato recordou que o município tem as contas equilibradas, com margem para investir, mas alertou que “é fundamental gerir com rigor e não cair em promessas fáceis”.