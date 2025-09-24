Funchal lidera 'capitais' com 14 candidatos à presidência do município
Entre os 18 distritos e duas regiões autónomas a capital madeirense bate Porto (12), Braga (10), Lisboa, Aveiro e Setúbal (9)
Entre as capitais de distrito e as maiores cidades dos arquipélagos, o Funchal lidera a lista de concelhos com mais candidatos à presidência da câmara nas autárquicas, com 14, seguido pelo Porto, com 12, e por Braga, com 10.
No maior município da Região Autónoma da Madeira concorrem as coligações PSD/CDS-PP e PCP/PEV (CDU) e, individualmente, os partidos PS, Chega, PAN, BE, Livre, IL, ADN, MPT, Nova Direita, RIR, PTP e JPP.
O Porto surge em segundo, com menos duas candidaturas do que o Funchal, apresentando-se a votos PS, Chega, BE, Livre, PTP, Volt, ADN, PLS, a coligação Porto Primeiro (Nós, Cidadãos!/PPM), a coligação O Porto Somos Nós (PSD/CDS-PP/IL), a CDU e ainda a candidatura independente Fazer à Porto.
Um pouco mais a norte, em Braga, fecha-se o pódio com 10 candidaturas: Somos Braga (PS/PAN), Juntos por Braga (PSD/CDS-PP/PPM), Chega, IL, Livre, CDU, BE, MPT, ADN e o movimento independente Amar e servir Braga.
Empatados com nove candidaturas cada estão Lisboa, Aveiro e Setúbal, com os aveirenses a poderem escolher entre a coligação Aliança Com Aveiro (PSD/CDS-PP/PPM), PS, BE, IL, CDU, Chega, Livre, PAN e Nós, Cidadãos!, enquanto o município sadino conta com candidaturas dos mesmos partidos excetuando o Nós, Cidadãos! e com uma candidatura independente apoiada por PSD e CDS-PP.
Já em Lisboa concorrem as coligações Por ti, Lisboa (PSD/CDS-PP/IL), Viver Lisboa (PS/Livre/BE/PAN), PPM/PTP e CDU, bem como o Chega, a Nova Direita, o Volt, o ADN e o RIR.
Tanto Faro como Leiria têm oito candidaturas: no município mais a sul apresentam-se a coligação Faro Capital de Confiança (PSD/CDS-PP/IL/MPT/PAN) e Chega, PS, BE, CDU, Livre, Volt e ADN, enquanto a Leiria concorrem PSD, PS, Chega, CDU, CDS-PP, IL, ADN e a coligação que junta BE, Livre e PAN.
O número de candidatos que mais vezes surge nas autárquicas de 12 de outubro é sete e repete-se em Vila Real, Coimbra, Viseu, Évora e Ponta Delgada.
Na cidade dos estudantes estão na corrida as coligações Juntos Somos Coimbra (PSD/CDS-PP/Nós,Cidadãos!/IL/PPM/Volt/MPT), Avançar Coimbra (PS/Livre/PAN) e CDU e, a solo, BE, Chega, Nova Direita e ADN.
Já em Vila Real avançam PS, PSD, Chega, CDU, Livre, BE e CDS-PP, enquanto em Viseu concorrem PSD, PS, Chega, CDU, IL, ADN e CDS-PP.
Em Évora a luta eleitoral coloca em confronto as candidaturas de CDU, PS, PSD/CDS-PP/PPM, o Movimento Cuidar de Évora, Chega, BE e IL.
No maior concelho dos Açores, Ponta Delgada, foram validadas as listas de Unidos por Ponta Delgada (PS/BE/PAN/Livre), PSD, Chega, IL, CDU, ADN e o Movimento Cívico Independente Ponta Delgada Para Todos.
Existem quatro municípios com seis candidatos cada: Bragança, Santarém, Guarda e Castelo Branco.
A Bragança concorrem PSD, PS, IL, CDU, Chega e o Movimento Independente Somos Bragança, enquanto na Guarda estarão no boletim de voto as coligações Pela Guarda (Nós, Cidadãos!/PPM), Guarda com Ambição (PSD/CDS-PP/IL) e CDU, bem como PS, Chega e ADN.
Em Santarém vão a votos PS, Chega e IL e as coligações Aliança Democrática (AD), que junta mais uma vez PSD e CDS-PP, Santarém Cidadã, que junta Livre e BE, e ainda a CDU.
Já em Castelo Branco seguem para eleições a candidatura Sempre Por Todos (que une PSD e CDS-PP e integra nas listas o movimento independente Sempre), a coligação que une BE e o Livre (Esquerda Livre), a CDU, a IL, o Chega e o PS.
Com o menor número de cabeças de lista à câmara - cinco - surge Portalegre. O movimento independente CLIP, a coligações PSD/CDS-PP, a CDU, o PS e o Chega são as forças a disputar o executivo.