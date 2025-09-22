Furtaram 6 mil euros em contribuições dos fiéis da Festa da Nossa Senhora da Piedade

A Igreja Nova do Caniçal foi alvo de um furto, esta madrugada, tendo sido subtraídos cerca de 6 mil euros em contribuições dos fiéis no âmbito da Festa da Nossa Senhora da Piedade.

Ao DIÁRIO, o pároco Élio Gomes explica que só se deram conta do furto esta manhã, pelas 10 horas, quando chegaram ao local: "Por volta da 00h30 fechamos as portas e não estava nada destruído. Esta manhã, pelas 10h00/10h30, quando ia haver um funeral, deparei-me que as portas mostravam sinais de tentativa de entrada com recurso a ferramentas, e uma, que eles entraram e tiveram acesso à igreja, ao escritório e à sacristia, também. Danificaram as portas de madeira, uma janela e levaram algum dinheiro da festa".

O padre responsável pela paróquia diz que não consegue precisar o valor exacto das ofertas e donativos, mas estas rondavam os 6 mil euros. "Levaram este dinheiro. Não estava contado ainda, mas tinha ali uma expectativa de perto de 6 mil euros em trocos e notas. Pode ter isto ou mais um pouco".

A Polícia de Segurança Pública (PSP) foi de imediato accionada tendo tomado conta da ocorrência.

"Eu não mexi em nada, remexeram nas gavetas. Nós tentamos colocar num lugar seguro, pelo menos num lugar que achávamos estar seguro porque as portas estavam trancadas. A primeira coisa que eu fiz foi contactar a PSP, que depois contactou os peritos da [Policia] Judiciária, que já estiveram aqui a recolher as impressões digitais".

O Caniçal festejou recentemente a festa em honra da Nossa Senhora da Piedade, a mais conhecida daquela freguesia.