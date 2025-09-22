 DNOTICIAS.PT
Casos do dia

Dois alegados casos de violação em Machico sob investigação

A notícia está a ser avançada pela Antena 1

None

A Antena 1 Madeira avança que estão a ser investigadas duas alegadas situações de violação de duas mulheres no concelho de Machico, que terão ocorrido na noite de domingo. 

Segundo refere, a primeira situação terá ocorrido pelas 21 horas no bairro da Torre e a outra, pelas 00h00, no Caniçal. 

Ambas as vítimas, de 59 e 48 anos, foram transportadas para o Hospital Dr. Nélio Mendonça. 

A investigação deste tipo de crimes é da competência reservada da Polícia Judiciária.

0
 Comentários

Mais Casos

A carregar...

Não existe mais conteúdo

Carregar mais notícias

Erro ao carregar mais conteúdo