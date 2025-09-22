TSF recebe candidatos por São Vicente

Hoje, a partir das 10h15, a TSF-Madeira transmite o debate autárquico dedicado ao concelho de São Vicente, dando voz aos candidatos que se apresentam às eleições de 12 de Outubro. O encontro reúne os cabeças de lista à Câmara Municipal.

Em estúdio estarão três forças políticas: o PS, representado por João Carlos Gouveia, a coligação PSD/CDS, com António Gonçalves, e o Chega, com José Carlos Gonçalves.

Ao longo do debate, cada candidato terá oportunidade de expor as suas ideias e prioridades para o futuro do concelho, abordando temas como o desenvolvimento económico, a mobilidade, a coesão social, o investimento nas freguesias e o papel de São Vicente na estratégia global da Região.

Para ouvir sintonizando 100.FM, Rádio Praia ou na plataforma digital do dnoticias.pt.