Colisão frontal resulta em três feridos ligeiros em Santa Cruz

Pelas 8h10 desta segunda-feira, 22 de Setembro, os Bombeiros Sapadores de Santa Cruz foram alertados para uma colisão frontal ocorrida na Rua do Cano, em Santa Cruz, que resultou em três vítimas com ferimentos ligeiros.

A corporação mobilizou duas ambulâncias, uma viatura pesada e uma ligeira, no total de 13 elementos. A Polícia de Segurança Pública (PSP) foi igualmente accionada tendo tomado conta da ocorrência.

As vítimas - dois homens e uma mulher - foram transportadas para o Serviço de Urgência do Hospital Dr. Nélio Mendonça.