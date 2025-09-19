Mini polícias sensibilizam condutores na Praça do Município

Cerca de 40 alunos do 4.º ano da Escola Maria Eugénia de Canavial colocaram hoje os coletes reflectores e tornaram-se polícias por um dia. Simularam uma operação stop, na Praça do Município, e distribuíam panfletos aos condutores, com recomendações rodoviárias.

Esta iniciativa decorreu no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade, que arrancou na última terça-feira, Um projecto da Polícia de Segurança Pública (PSP) com Câmara Municipal do Funchal (CMF).

“Enquanto escola, gostamos sempre de nos envolver neste tipo de projectos que fomentem cuidados de segurança para as crianças. Mesmo em sala de aula, abordamos as temáticas de segurança na estrada”, explicou Emanuel Soares, professor de educação física daquele estabelecimento de ensino.

Pedro, aluno do 4º ano, pretende ser polícia. “Esta iniciativa é importante porque permite que os condutores aprendam a respeitar os outros na estrada”, contou a criança.

A verdade é que os condutores mostraram-se sensibilizados com os mais pequenos e consideraram importante este tipo de inciativas.

Ao DIÁRIO, João Daniel, admitiu que "muitos condutores precisam de ouvir estes conselhos partilhados pelos mais novos". Estes em particular foram dados pelas mini-polícias Constança e Leonor.