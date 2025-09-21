Candidatos à liderança da capital madeirense hoje em debate na TSF Madeira

O passado, o presente e o futuro do concelho do Funchal está em debate este domingo, 21 de Setembro, na TSF Madeira com quatro dos 14 candidatos à presidência do município que é o principal e o mais populoso da Região Autónoma da Madeira.

Para acompanhar em directo o debate moderado pelo jornalista e director-geral no DIÁRIO, Ricardo Miguel Oliveira, basta sintonizar na frequência 100.0 MHz FM ou consultar a plataforma dnoticias.pt, onde as declarações mais importantes serão reproduzidas.

Em análise estão as visões de Jorge Carvalho, candidato da coligação PSD/CDS, Rui Caetano, candidato do PS, Fátima Aveiro, candidato do JPP, e Luís Filipe Santos, candidato do Chega.