TAP realiza voo para Lisboa com avião vindo de Canárias
O último voo da noite, que deveria realizar-se já esta madrugada do Aeroporto da Madeira com destino à cidade de Lisboa, com avião proveniente daquele aeroporto, acabou por ser realizado com avião vindo de Canárias, para onde a TAP realiza voos diários.
Pelo que foi possível apurar, ao princípio da noite, a TAP cancelou (na origem) voo de Lisboa com destino ao Funchal, que tinha chegada prevista para as 21h00. O que não impediu o voo de regresso, Funchal-Lisboa, que acabou por ser assegurado, embora já depois da 01h00 da madrugada, porque a TAP 'desviou' o avião que tinha ido a Canárias e que, no regresso a Lisbo, fez escala no Funchal.
Foi possível confirmar que no quadro de chegadas está registado o voo das 21h00 cancelado, mas também um voo vindo de Lisboa pelas 00h20, mas não há nenhuma chegada de Canárias. Há também um voo rumo a Lisboa pela 1h00, que será do referido voo que veio apanhar os passageiros que tinham ficado sem avião.
O facto é que o voo vindo das Canárias aterrou na Madeira já passava da meia-noite, enquanto o tal voo de Lisboa às 00h20 foi um A319 (fez o voo de partida às 05h50 rumo a Lisboa, enquanto o que veio das Canárias, saiu do Funchal depois da 01h00 e foi um A321.