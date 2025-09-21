Chega afirma que não permitirá que se roube a Praia Formosa aos funchalenses

A candidatura do Chega promete não deixar que se roube a Praia Formosa aos funchalenses. Num gesto simbólico, o partido colocou uma bandeira do Chega no terreno da antiga Shell. "O Chega não permitirá oroubo da Praia Formosa aos funchalenses", indica, em nota de imprensa.

Luís Filipe Santos exige transparência e esclarecimentos imediatos sobre o futuro deste projecto: "queremos saber se os funchalenses vão ou não ficar privados da praia; queremos saber se o acesso à promenade vai manter-se nos moldes actuais; queremos saber como ficará a questão do saneamento básico; queremos saber qual será a solução para o estacionamento".

A candidatura do Chega assume a responsabilidade de vigiar, questionar e impedir que este projecto fuja ao controlo da população.

“Faremos tudo dentro da legalidade e usaremos todas as nossas forças para defender os interesses dos funchalenses”, sublinha a candidatura. O partido recusa que a Praia Formosa seja uma praia privada.