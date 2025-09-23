Mafalda Viveiros e José Vieira são campeões regionais de Duatlo BTT 2025

O Duatlo BTT do Funchal, realizado no passado sábado, 20 de Setembro, no emblemático Chão da Lagoa, coroou os novos campeões regionais da modalidade. Mafalda Viveiros, da AD Galomar, revalidou o título feminino, enquanto José Vieira, do Clube Naval de São Vicente, conquistou pela primeira vez o título no setor masculino.

Na competição individual, Isabel Silva (AD Galomar) e Pedro Prioste (Ludens Machico – Hospital Particular da Madeira) asseguraram os segundos lugares. O pódio masculino ficou completo com Sérgio Jesus, também do Ludens Machico.

O título colectivo foi garantido pelo Ludens Machico – Hospital Particular da Madeira, que, graças à consistência dos seus atletas, voltou a dominar no plano regional.

No escalão de Juvenis, Alícia Freitas (Clube Desportivo Escola Santana) e Matias Olival (Ludens Machico - Hospital Particular da Madeira) revalidaram o título de campeões Regionais de Duatlo BTT, este ano. Em segundo lugar ficou Guilherme Pita (Clube Futebol Andorinha/Abrigo do Pastor) e em terceiro lugar do campeonato, apesar do quarto lugar na prova, ficou Mateus Marques (Clube Desportivo Escola Santana). O terceiro lugar na prova de juvenis foi conquistado por Domenic Rey, que, apesar de ser novo na modalidade e ter participado apenas para experimentar, realizou uma boa prestação e aproveitou a oportunidade para testar as suas capacidades.

Na prova dos Iniciados, a vitória sorriu a Luana Nunes, enquanto Inês Gomes garantiu o segundo lugar. As duas jovens triatletas do Clube Futebol Andorinha/Abrigo do Pastor somaram pontos preciosos para o Campeonato Regional Jovem 2025, que caminha para a reta final, restando apenas duas etapas para se conhecerem os vencedores desta edição.

Nos Infantis, vitória para Iara Nunes e André Nóbrega, do Clube Futebol Andorinha/Abrigo do Pastor. Seguindo o segundo lugar para Filipa Abreu (AD Galomar) e João Pereira (Clube Desportivo Escola Santana). O Martim Neves, do Clube Futebol Andorinha/Abrigo do Pastor subiu ao terceiro lugar do pódio.

Os mais jovens em prova pertenciam ao escalão de Benjamins, sendo que o pódio foi constituído apenas por triatletas masculinos. O primeiro e segundo lugar a pertencer a triatletas do Clube Futebol Andorinha/Abrigo do Pastor, Renato Oliveira e Paulo Vieira, e o terceiro lugar a ser ocupado por Guilherme Lúcio, do Clube Naval de São Vicente.

Por clubes jovens, e tendo em conta as classificações de todos os triatletas jovens em prova, o Clube Futebol Andorinha/Abrigo do Pastor somou mais pontos às suas pontuações do Campeonato Regional de Clubes Jovens 2025.

A ARTM, como entidade organizadora, agradece "o apoio das várias entidades públicas que contribuíram activamente para a realização da prova deste fim de semana, em especial à Câmara Municipal do Funchal, AMDpt, SER – DRD".