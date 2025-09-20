Madeira na Expo Osaka 2025 para atrair investimento internacional

A Madeira está a marcar presença na Expo Osaka 2025, através de uma missão conjunta da Invest Madeira, tutelada pela Secretaria Regional de Economia, com a ARDITI, sob a égide do Fórum Oceano – Cluster da Economia do Mar em Portugal. Esta é uma forma de promover a Região no Japão.

De acordo com nota da tutela, "a investigação, a tecnologia e a inovação assumem-se como eixos centrais do desenvolvimento regional, posicionando a Região Autónoma da Madeira como agente estratégico na promoção do investimento e da inovação".

Durante o evento, a Invest Madeira estabeleceu contactos com as principais empresas da economia azul a nível internacional e consolidou a cooperação institucional com a AICEP no Japão. A Madeira destacou-se como !uma região altamente competitiva para o investimento na economia azul, beneficiando de uma Zona Económica Especial de grande escala e de investimentos robustos do Governo Regional nesta área estratégica".

Nos debates ficou patente a estratégia nacional de monitorização e partilha de boas práticas entre Portugal e Japão, reforçando a importância de políticas conjuntas de sustentabilidade nos setores das pescas, aquacultura e demais áreas da economia azul. O Brasil também trouxe o seu testemunho, sublinhando a relevância de uma ação internacional coordenada para a preservação e valorização do oceano como maior recurso partilhado.

Já a Invest Madeira promoveu reuniões e encontros de negócios, divulgando as vantagens competitivas da Madeira em matéria de inovação, desenvolvimento económico e políticas fiscais atractivas, consolidando o posicionamento da Região como destino de excelência para o investimento sustentável e de futuro.

Dando continuidade a esta agenda estratégica, a Invest Madeira seguirá para Tóquio, onde terá reuniões com decisores estratégicos de áreas fulcrais para o desenvolvimento económico da Região. A missão incluirá ainda a participação no Fórum Económico Japão-Portugal, organizado pela Embaixada de Portugal em Tóquio, bem como um conjunto de encontros produtivos destinados a potenciar novas parcerias e oportunidades de crescimento para a Madeira.