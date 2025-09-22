José António Garcês "foi o melhor presidente mas depois desleixou-se"

No debate autárquico em São Vicente, João Carlos Gouveia, candidato do PS, reconheceu o mérito político e social do actual presidente da Câmara, elogiando a proximidade mantida com os cidadãos e a rede de apoios criada, chegando mesmo a classificá-lo como “o melhor presidente de Câmara” nesse domínio. Porém, não deixou de criticar o que considerou ser desleixo na criação de riqueza, ausência de novos investimentos e falta de valorização económica.

O socialista apontou ainda fragilidades na imagem pública da autarquia, que associou a falta de rigor, transparência, fiscalização e escrutínio, lembrando que, nos últimos anos, não existiu uma verdadeira oposição. Defendeu que todos os negócios com a Câmara devem ser devidamente escrutinados e transparentes, frisando que quem não aceita esse nível de fiscalização não deve negociar com o município.

Já José Carlos Gonçalves, candidato do Chega, centrou as suas críticas no incumprimento das promessas feitas no sector agrícola e nas infra-estruturas. Recordou que o anunciado Gabinete de Apoio à Agricultura não cumpriu os compromissos assumidos e enumerou pelo menos sete propostas apresentadas nos últimos quatro anos que, segundo disse, não saíram do papel.

Por sua vez, António Gonçalves, candidato do PSD/CDS, enalteceu o investimento realizado na rede de água e em caminhos agrícolas, sublinhando que essas obras representam melhorias concretas para a qualidade de vida das populações e para a atividade agrícola, sendo exemplo da prioridade dada pela autarquia às necessidades reais do concelho, e acusar a oposição apontar concretização de obras que já estão feitas.