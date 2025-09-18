Andebol anuncia os seleccionadores da Madeira para 2025/2026

A Associação de Andebol da Madeira já elegeu os treinadores que irão liderar os trabalhos das diferentes seleções regionais.

Assim nas sub-14 feminino Duarte Freitas, actual director técnico regional, vai liderar a equipa, enquanto nos rapazes, será novamente o responsável por esta seleção o técnico Frederico Machado.

Recorde-se que na época transata, estas duas seleções estiveram em plano de destaque na Festa de Andebol 2025 que se disputou em Lagoa, onde viriam a erguer os troféus de vencedores no sector feminino e masculino.

No escalão sub-16, sector masculino, a novidade será a entrada de Helena Mendes para treinadora principal. Ficando Duarte Freitas novamente à frente do sector feminino.

Já no escalão sub-18 masculino, Paulo Vieira, que na época transata esteve como líder do escalão sub-16 masculinos, foi o eleito para assumir os trabalhos da seleção regional desta seleção. Em breve serão anunciados os técnicos adjuntos de todos os escalões.

"Os técnicos que lideram as seleções regionais de andebol da Madeira são pessoas com ampla experiência tanto a nível nacional quanto regional. Alguns são ex-jogadores com um vasto conhecimento do jogo. Estes treinadores são essenciais não apenas para o desenvolvimento técnico tático dos atletas, mas também para o acompanhamento do crescimento enquanto atletas.", adianta a AAM em comunicado.