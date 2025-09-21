Rui Vieira promete "trabalho e seriedade" pela freguesia de Santa Cruz

Rui Vieira foi hoje oficialmente apresentado como candidato do JPP à freguesia de Santa Cruz com Élia Ascenção a destacar que o cabeça-de-lista integra todos aqueles que são os valores do JPP e que traz consigo a experiência de quatro anos como presidente da Assembleia da Freguesia. O partido esteve em diversas saídas de missa no concelho, neste domingo.

“O Rui Vieira sabe o que é honrar o compromisso com a população, criando melhores condições de atendimento, criando um programa social adequado às necessidades e anseios das pessoas, e um programa de eventos que enriquece o cartaz desta magnifica cidade de Santa Cruz”, disse a candidata à Câmara Municipal de Santa Cruz.

Élia Ascensão disse que Rui Vieira Rodrigues sabe o que é trabalhar em proximidade, razão pela qual considera que os santa-cruzenses saberão reconhecer nele "o trabalho, a entrega, a proximidade, o empenho e sobretudo a confiança que o JPP sempre soube estabelecer com todos".

Ser autarca é ter o dever de cuidar da nossa terra e da nossa gente. Isso significa saber ouvir cada voz, estar atento a cada detalhe, ser transparente e agir sempre com verdade. Significa compreender as necessidades mais urgentes e responder com rapidez e eficácia. Não é um caminho fácil, mas é, sem dúvida, um caminho profundamente recompensador. Aceitei este desafio porque acredito, de coração, que juntos conseguimos crescer. Mas não caminho sozinho. Ao meu lado está uma equipa de mulheres e de homens corajosos, que, tal como eu, aceitaram este desafio com a alma cheia de vontade de servir Rui Vieira

O candidato à Junta de Santa Cruz assume como compromisso desta candidatura "ouvir cada cidadão, de estar atento aos pormenores, de ser transparente nas decisões e de encontrar soluções eficazes para as nossas necessidades".

Já Élia Ascensão recordou o trabalho e as marcas da gestão de 12 anos do JPP em Santa Cruz, que 2não só recuperou financeiramente o Município", como "lançou mão a um projecto de desenvolvimento com medidas inovadoras na área social, na recuperação infraestrutural, no domínio ambiental e numa marca cultural e de eventos que colocaram Santa Cruz na agenda regional". “Ultrapassadas as dificuldades deixadas pelo PSD, Santa Cruz está pronta para entrar num novo ciclo com uma visão mais macro e capaz de alavancar novos projetos, sempre com o objetivo de responder às legítimas ambições e necessidades", assumiu a candidata.

O JPP propõe "um trabalho sério, sem enganar a população e com metas perfeitamente realizáveis". "De que serve andar a prometer até coisas que não são da tutela autárquica só para enganar a população?", questionou. “O capital de passado que conheço e que ajudei a implementar, o conhecimento prévio das dinâmicas e dos serviços camarários que ajudei a reestruturar são uma mais valia para dar continuidade ao projecto em curso, rumo a uma trajectória de progresso e à implementação de medidas direccionadas ao tecido social e económico nas suas fragilidades e potencialidades, mantendo as pessoas no centro das nossas prioridades”, reforçou.

O projecto para o concelho é alicerçado na requalificação e organização do território, nas necessidades das famílias, e na criação de dinâmicas capazes de atrair investimento e de responder aos desafios em áreas cruciais como a habitação, o ambiente e a mobilidade.

A candidata disse que o povo de Santa Cruz não se deve deixar enganar por aqueles que em tempos já levaram o Município à falência, nem entregar a luta de 12 anos a quem esteve na origem dos problemas que condicionaram o avanço de Santa Cruz. “Santa Cruz não pode voltar ao passado. O projecto que integrei não pode apenas ter servido para recuperar financeiramente o município para agora entregá-lo aos que deixaram Santa Cruz na miséria e condicionaram a nossa ação nos últimos 12 anos. Somos a escolha natural num percurso que tem sido de conquistas, de recuperação e que agora pode ser de consolidação e investimento integrado”, vincou.

Élia Ascensão lembrou que o JPP, com o apoio massivo da população do concelho, colocou ponto final a uma série de desmandos, de ilegalidades, de projetos que até pagavam as despesas de sedes partidárias. “Perante tudo isto os Santa-Cruzenses tiveram a coragem de mudar e de dar o exemplo de que a política pode ser o exercício de um trabalho sério e honesto. Não podemos recuar, nem nos deixarmos enganar por quem promete tudo mas tem um passado em sentido contrário”, sublinhou.