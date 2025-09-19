ARDITI leva representação da Madeira à Expo 2025 em Osaka

A ARDITI – Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação, Invest Madeira e o Fórum Oceano acompanham o Secretário de Estado das Pescas e do Mar, Salvador Malheiro, na demonstração da aposta de Portugal na Economia Azul, marcando presença na Expo 2025, em Osaka, Japão, um dos maiores eventos mundiais de promoção da inovação, ciência e sustentabilidade.

No dia de hoje, a ARDITI participa no stand Fórum Oceano, representada por Bárbara Rodrigues, diretora do Departamento de Comunicação da Agência, contribuindo para dar a conhecer o papel da Madeira enquanto território atlântico de referência no campo da ciência, tecnologia e inovação ligadas ao mar e ao desenvolvimento sustentável. O stand foi partilhado com a Invest Madeira e com a experiência de gaming da Madalia World.

A presença da ARDITI neste palco internacional é um sinal claro do reconhecimento da relevância científica e estratégica da Região Autónoma da Madeira e constitui uma oportunidade única de reforçar a visibilidade da investigação desenvolvida a partir do arquipélago, integrando-a num debate global sobre os desafios e soluções para o futuro.

Amanhã, 20 de setembro, terá lugar o seminário “Ocean – Designing Future Society for Our Lives”, no Pavilhão de Portugal, organizado pela Direção-Geral de Política do Mar, em parceria com a AICEP – Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal. O encontro, que contará com a presença do Secretário de Estado das Pescas e do Mar, reunirá especialistas para discutir políticas públicas no âmbito da governança do mar, abordando estratégias nacionais de Portugal e Japão, mecanismos de monitorização e iniciativas internacionais de países como Brasil e Cabo Verde, com especial destaque na promoção da Literacia do Oceano.

“É um prestígio e uma honra para a Madeira estar representada neste evento de renome mundial. A nossa presença na Expo 2025 simboliza não só a importância do mar para o futuro da Região, como também o compromisso da ARDITI em contribuir para soluções globais a partir do conhecimento e da inovação desenvolvidos na Madeira”, sublinha Rui Caldeira, Presidente da ARDITI.

Com esta participação, a ARDITI reforça a sua missão de colocar a ciência, a tecnologia e a inovação ao serviço do desenvolvimento sustentável e da valorização internacional da Madeira, projetando o talento regional no mapa global da investigação e da cooperação internacional.