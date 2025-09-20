José Mourinho estreia-se hoje pelo Benfica na visita ao AVS
José Mourinho estreia-se hoje no comando técnico do Benfica na visita ao AVS, a contar para a sexta jornada, com o treinador a regressar à I Liga de futebol mais de 21 anos depois de ter saído de Portugal.
Mourinho, que substituiu Bruno Lage nos 'encarnados', vai tentar conduzir o Benfica ao regresso aos triunfos, depois de um empate no campeonato, com o Santa Clara (1-1), e uma derrota no arranque da fase principal da Liga dos Campeões, com o Qarabag (3-2).
José Mourinho, que se estreou como treinador principal no Benfica, há 25 anos, vai ter pela frente o AVS, já sem o técnico José Mota no banco, que ainda não venceu e apenas tem um ponto somado.
O jogo entre o AVS e o Benfica tem início marcado para as 18:00, com os lisboetas, com menos dois jogos, a entraram em campo a oito pontos do líder FC Porto, que na sexta-feira venceu o Rio Ave por 3-0 na abertura da jornada.
Também hoje, o Nacional recebe o Arouca, enquanto o Santa Clara defronta o Alverca, com o dia a fechar com um dérbi do Minho entre o Vitória de Guimarães e o Sporting de Braga.
Programa e resultados da 6.ª jornada:
- Sexta-feira, 19 set:
Rio Ave - FC Porto, 0-3
- Sábado, 20 set:
Santa Clara - Alverca, 14:30 locais (15:30 em Lisboa)
Nacional - Arouca, 15:30
AVS - Benfica, 18:00
Vitória de Guimarães - Sporting de Braga, 20:30
- Domingo, 21 set:
Tondela - Estrela da Amadora, 15:30
Gil Vicente - Estoril Praia, 18:00
Casa Pia - Famalicão, 20:30
- Segunda-feira, 22 set:
Sporting - Moreirense, 20:15