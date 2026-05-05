Trump diz que Xi é "muito gentil" sobre guerra e encerramento do estreito de Ormuz

O Presidente norte-americano, Donald Trump, afirmou hoje que o seu homólogo chinês, Xi Jinping, tem sido "muito gentil" relativamente à guerra lançada por Washington contra o Irão e ao consequente encerramento do estreito de Ormuz.

"Vou falar sobre esta questão em particular (Irão), mas tenho de dizer que (Xi) tem sido muito amável quanto a isso", respondeu Trump aos jornalistas num evento na Casa Branca quando lhe perguntaram se discutiria a guerra com o líder chinês durante a visita a Pequim, que começa no dia 13.

A decisão do Irão de encerrar o tráfego marítimo no estreito de Ormuz, desde o início da ofensiva dos Estados Unidos (EUA) e de Israel contra Teerão afeta seriamente as necessidades energéticas do gigante asiático.

"Para ser justo, ele recebe cerca de 60 por cento do seu petróleo dos países do Golfo, e acho que tem sido muito simpático. A China não nos desafiou. Eles não nos desafiam. E ele não faria isso. Não acho que tenha feito isso por mim, mas acho que tem sido muito gentil", acrescentou Trump.

O Presidente dos EUA disse que convidou Pequim a fazer uma reserva de petróleo norte-americano.

"Disse-lhes, 'Enviem os vossos navios para o Texas. Não está muito mais longe. Enviem os vossos navios para a Louisiana. Enviem os vossos navios para o Alasca'. Na verdade, o Alasca é muito próximo de muitos dos países asiáticos", relatou.

Além da China, Trump também propôs a países como a Coreia do Sul ou o Japão para que comprem mais hidrocarbonetos aos EUA.

Trump voltou a elogiar Xi hoje, com quem se encontrará na próxima semana.

"Tenho uma relação muito boa com o Presidente Xi. Acho que ele é um tipo extraordinário e damo-nos bem", disse, insistindo que ambas as potências façam "muito negócio e muito dinheiro" juntas.

A reunião em Pequim na próxima semana é a primeira que Trump e Xi terão desde que se encontraram na Coreia do Sul no outono passado, à margem de uma cimeira da Cooperação Económica Ásia-Pacífico (APEC).