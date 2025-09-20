Presidente da Junta corta árvore caída na estrada

Na manhã deste sábado, após ter tomado conhecimento da queda de uma árvore na ER 222, na zona da Maloeira, freguesia da Fajã da Ovelha, o presidente da Junta, Gabriel Neto, deslocou-se ao local munido de uma moto-serra, com a qual desobstruiu grande parte da faixa de rodagem e sinalizou a área que não conseguiu remover. A árvore tombada sobre a estrada estava a condicionar a circulação automóvel.

O vento que se fez sentir durante a madrugada, com maior intensidade na costa oeste e rajadas acima dos 50 km/h registadas na Ponta do Pargo, poderá estar relacionado com a ocorrência.

A entidade Estradas da Madeira, responsável pela gestão da rede viária, foi entretanto informada da ocorrência.