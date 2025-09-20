Portugal é mesmo um dos países onde mais se trabalha e menos se ganha na Europa?

A União de Sindicatos da Madeira (USAM) organizou, na última sexta-feira, um protesto contra a vontade do Governo da Repúblicas e dos partidos que o apoiam, de alterar a legislação laboral, de forma gravosa para os trabalhadores, na visão do promotor do buzinão.

Vários foram os comentários que a iniciativa suscitou nas redes sociais, com manifestações de apoio e outras de crítica.

Uma das coisas distas, pelo leitor M. Gouveia foi: “Portugal é um dos países da União Europeia (UE) onde os trabalhadores mais horas trabalham por semana, especialmente em relação à média, mas também um dos que recebe os salários médios mais baixos!”.

Terá razão no que diz?

A análise, que aqui faremos, limitar-se-á ao que é afirmado e reproduzido acima, não nos debruçando sobre as questões da produtividade, tantas vezes argumentada e constando de vários comentários.

A verificação dos factos será feita com base em informação oficial da Comissão Europeia e do Eurostat, procurando, dessa forma, basear a análise em critérios uniformes e, por isso, comparáveis. O tratamento dos dados será feito com a ajuda de ferramentas da IA e confirmado manualmente.

Primeiro, vejamos os conceitos. Quando falamos em horas trabalhadas por semana, está em causa a média de horas “actuais” (actual) trabalhadas na semana de referência, pessoas empregadas 20–64 anos, 2024 (EU-LFS/Eurostat). Isto evita enviesamentos por ausências, férias, etc., e é o indicador comparável mais recente para todos os países europeus. (Fonte: Eurostat, artigo “Actual and usual hours of work”).

No rendimento, vamos considerar a mediana do ganho bruto por hora em euros e em poder de compra (PPS – do inglês Purchasing Power Standard. Permite comparar com rigor poderes de compra entre diferentes países europeus).

A análise aos dados oficias permite verificar que é na Grécia onde em média mais se trabalha por semana: 39,8 horas. No lado oposto estão os Países Baixos com 32,1 horas. Na Áustria, Alemanha e Dinamarca são contabilizadas 33,9 horas. Em Portugal, trabalha-se 37,4 horas em média. À frente de Portugal, com mais horas de trabalho semanal, estão, essencialmente, países de Leste, mas não só, contabilizando-se 14 países. Atrás, com menos horas, aparecem 18 países. Com o mesmo número de horas semanais que Portugal estão Malta e Hungria. Na Espanha e na Estónia trabalha-se menos uma hora.

Vejamos agora as medianas dos rendimentos em euros (sem contar o poder de compra). Em Portugal é de 6,2 euros. O mais alto é registado na Dinamarca com 29,8 euros. O mais baixo na Albânia com 2,5 euros. Mais alguns exemplos: Luxemburgo 24,0; Bélgica 23,8; Irlanda 20,3; Alemanha 19,4; Finlândia 19,3; Suécia 19,3; Países Baixos 19,0; Bulgária 4,1; Roménia 5,6; Hungria 5,7; 6,2; Croácia 6,8; Polónia 6,9.

Quanto à mediana do rendimento hora ajustado ao poder de compra, Portugal melhora um pouco. Apresenta-se com 7,4 PPS. A Dinamarca continua na frente com 22,4 PPS e a Albânia continua no fundo da tabela com 4,6 PPS. Eis alguns outros casos: Bélgica 21,3; Luxemburgo 18,4; Alemanha 17,3; Irlanda 17,0; Bulgária 6,7; Hungria 8,9; Letónia 8,9; Croácia 9,4; Eslováquia 9,7; Grécia 9,8; Roménia 9,9.

A média da UE para horas trabalhadas (actual, 20-64 anos, full+partime) é de 36,0 h/semana. Portugal está acima disso com sensivelmente 37,5 horas.

No que toca a rendimentos horários medianos, Portugal é um dos países com valores mais baixos da UE. Por exemplo: 6,2 €/h na mediana, enquanto países como Dinamarca (sensivelmente 29,8 €/h), Bélgica (23,8 €/h), Alemanha (19,4 €/h) têm valores muito maiores.

Em PPS (o indicador que tem em conta o poder de compra), Portugal também está nos países com menor rendimento horário mediano (7,4 PPS), o que mostra que mesmo depois de ajustar ao custo de vida, o poder de compra por hora de trabalho continua baixo comparativamente aos países com rendimentos mais elevados.

Como explicado, é verdade que Portugal é um dos países onde mais se trabalha e menos se ganha. Não é ‘o’, mas é claramente ‘um dos’. Por isso, avaliamos como verdadeira a afirmação do leitor.